Volkan Demir: Vedat Muriç modern futbola çok uygun bir santrfor
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Futbol Meydanı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
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