Volkan Demir: Vedat Muriç modern futbola çok uygun bir santrfor

Vedat Muriç'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Demir, "Vedat Muriç çok hareketli bir adam ve modern futbola çok uygun bir santrfor. Yani o kuvvetle o fizikle buna rağmen çok hareketli bir oyuncu. Zaten para etmesinin de sebebi bu." ifadelerini kullandı.