Volkan Demir: Trabzonspor'un altyapısından çıkan futbolcular heyecan verici
Ceyda Dönmez'in sunduğu Spor Ajansı'na konuk olan A Spor yorumcusu Volkan Demir, Trabzonspor'un altyapıdan yetişen futbolcuları için önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
"Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Parmak'tan sonra altyapıda çok değerli olduğunu gördük. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Ben Trabzonspor taraftarı olsam daha fazla bu oyuncuları sahada görmek isterim. Gençlerin sahada olduğu bir 11 beni heyecanlandırır."
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