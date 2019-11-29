Volkan Demir: Trabzonspor'un altyapısından çıkan futbolcular heyecan verici

İşte o açıklamalar:

"Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Parmak'tan sonra altyapıda çok değerli olduğunu gördük. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Ben Trabzonspor taraftarı olsam daha fazla bu oyuncuları sahada görmek isterim. Gençlerin sahada olduğu bir 11 beni heyecanlandırır."