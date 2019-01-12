Volkan Demir: Fenerbahçe'nin 1 numaralı santrforu Frey olacak
Sabah Gazetesi Muhabiri Volkan Demir, A Spor canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Fenerbahçe Yönetimi santrfor transferi yapmaktan vazgeçti. Fenerbahçe'nin 1 numaralı santrforu Frey olacak" ifadelerini kullandı.
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