Volkan Demir: "Cocu faturayı eski döneme yıkmış olabilir"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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