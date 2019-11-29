Volkan Demir: Beşiktaş'ın ilk Bratislava maçında aldığı skor ayıptı

İşte o açıklamalar:

"Slovan Bratislava'ya karşı ilk maçta aldığımız skor gerçekten üzücü ve ayıptı. Beşiktaş gibi bütçesi, taraftarı ve hedefleri belli olan bir takımın Bratislava'dan 4 gol yemesi futbolumuz adına acı verici bir durumdu. Grupta birçok talihsizlik de yaşandı ama bizim Avrupa Ligi'ne bakış açımızı değiştirmemiz lazım. 'Şampiyonlar Ligi'ne gidersem giderim, gitmezsem Avrupa Ligi'nden bir an önce eleneyim' düşüncesi takımlarımıza sirayet etmiş durumda. Burada TFF'nin hem ligin hem de futbolumuzun marka değeri adına bir hamle yapması lazım. Avrupa Ligi'ne bakış açımızın değişmesi gerek."