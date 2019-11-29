Volkan Demir: Beşiktaş'ın ilk Bratislava maçında aldığı skor ayıptı
Ceyda Dönmez'in sunduğu Spor Ajansı'na konuk olan A Spor yorumcusu Volkan Demir, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava maçında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
İşte o açıklamalar:
"Slovan Bratislava'ya karşı ilk maçta aldığımız skor gerçekten üzücü ve ayıptı. Beşiktaş gibi bütçesi, taraftarı ve hedefleri belli olan bir takımın Bratislava'dan 4 gol yemesi futbolumuz adına acı verici bir durumdu. Grupta birçok talihsizlik de yaşandı ama bizim Avrupa Ligi'ne bakış açımızı değiştirmemiz lazım. 'Şampiyonlar Ligi'ne gidersem giderim, gitmezsem Avrupa Ligi'nden bir an önce eleneyim' düşüncesi takımlarımıza sirayet etmiş durumda. Burada TFF'nin hem ligin hem de futbolumuzun marka değeri adına bir hamle yapması lazım. Avrupa Ligi'ne bakış açımızın değişmesi gerek."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Beşiktaş-Slovan Bratislava maçından kareler!
- Trabzonspor-Getafe maçından kareler!
- Antalyaspor-Beşiktaş maç sonrası açıklamalar!
- Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!
- Manuel Fernandes'ten Beşiktaş itirafı!
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret
- Beşiktaş taraftarı isyan etti! ''Oğuzhan bırak artık''
- Beşiktaş'tan çifte bomba!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.