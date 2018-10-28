Volkan Demir: Ankaragücü Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi
Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Phillip Cocu hakkında flaş sözler! "Valizini alıp..."
- Phillip Cocu'nun kaderini derbi belirleyecek
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Spor yazarları Anderlecht - Fenerbahçe maçını yazdı
- İşte Phillip Cocu'nun yerine gelebilecek teknik direktörler
- Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...
- Comolli'nin inadı Ozan Tufan'ı yıktı!
- Fenerbahçe bombayı patlatıyor!