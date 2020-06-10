Volkan Can açıkladı! "Nihai karar..."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig, 3. Lig ve BAL kulüpleriyle görüşme gerçekleştirdi. Kritik toplantının ardından 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Can, "Bu ay sonuna kadar ligler için nihai karar verilir" ifadelerini kullandı.
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