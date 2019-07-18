Volkan Ballı: Kruse yarı Türk gibi
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı yeni transferler Vedat ?Muriç, Max ?Kruse ve Emre Belözoğlu hakkında açıklamalar yaptı.
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