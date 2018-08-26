Vodafone Park'tan Loris Karius videosu
Beşiktaş'ın mabedi Vodafone Park'ın resmi Twitter hesabı, yeni transfer Loris Karius'a özel bir video yayınladı.
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