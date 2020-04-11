Vodafone Park 4 yaşında
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016'da hizmete girdi. Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü. Beşiktaş, 1065 gün sonra evine dönerken, Vodafone Park'taki ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.
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