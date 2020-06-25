Vladimir Weiss Nika Ninua'yı anlattı
Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Weiss, Beşiktaş'la anlaşma sağladığı ifade edilen Nika Ninua'yı değerlendirdi Tecrübeli çalıştırıcı, "Transferi gerçekleşirse kariyerinde büyük bir adım atacak" yorumunu yaptı.
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