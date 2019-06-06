Vincent Janssen Fenerbahçe'ye önerildi
Forvet transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Vincent ?Janssen oldu.
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