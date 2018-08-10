Villarreal yeni transferini böyle duyurdu!
Villarreal, yeni transferi Santi Cazorla'yı sihir gösterisi ile açıkladı.
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