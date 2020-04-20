Vida maaş indirimine yeşil ışık yaktı!
Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu Domagoj Vida, maaş indirimi konusunda siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.
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