 "Vida bunu derbide de yaparsa..." – Fotomaç TV
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    "Vida bunu derbide de yaparsa..."

    A Spor Yorumcusu Emre Bol, Domagoj Vida'nın bahis oynarken çekildiği iddia edilen görüntülerini gündeme taşıdı. O dönem ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat stoperin, Lyon'un 7-1 kazandığı maçta 5. golden sonra Lyon golcüsü Gomis'e göz kırptığı görüntü şüphe çekmişti. Avrupa'yı sallayan görüntüleri hatırlatan Bol, "Vida, Fenerbahçe derbisinde de bunu yaparsa ne olur?" diye sordu.

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    29 Aralık 2017, Cuma
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