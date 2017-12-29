"Vida bunu derbide de yaparsa..."
A Spor Yorumcusu Emre Bol, Domagoj Vida'nın bahis oynarken çekildiği iddia edilen görüntülerini gündeme taşıdı. O dönem ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat stoperin, Lyon'un 7-1 kazandığı maçta 5. golden sonra Lyon golcüsü Gomis'e göz kırptığı görüntü şüphe çekmişti. Avrupa'yı sallayan görüntüleri hatırlatan Bol, "Vida, Fenerbahçe derbisinde de bunu yaparsa ne olur?" diye sordu.
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