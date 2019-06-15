Venezuela'nın kaledeki gücü: Wuilker Farinez
Copa America'da mücadele eden Venezuela'nın izlenmesi gereken süper yeteneği kaleci Wuilker Farinez, refleksleri ve penaltı atışlarındaki yeteneği ile dikkat çekiyor.
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