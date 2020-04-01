Vedat Muriqi: Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, vefa kampanyası ve evde geçirdiği günlerle ilgili konuştu. Vefa kampanyasından sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nun bahsettiğini belirten Muriqi, "Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Türk insanı olarak zor zamanlarda el uzatmada bir numarayız." dedi.
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