Vedat Muriqi Fenerbahçe yolunda
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Fenerbahçe yönetimiyle yarın bir araya gelip görüşeceklerini açıkladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Valbuena'dan sonra ikinci veda!
- Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!
- Fenerbahçe'de Mario Balotelli harekatı!
- Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarını Deivid ve Luciano getirecek
- Fenerbahçe Valbuena ile ilgili kararı verdi
- İşte Süper Lig'de haftanın 11'i...
- Fenerbahçe'nin 3. bombası Visca! Anlaşma... Son dakika transfer haberleri...
- Fenerbahçeli yıldız futbolcu Serie A'ya transfer oluyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.