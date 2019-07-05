Vedat Muriç'ten İstanbul'da transfer açıklaması
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği fakat kulübüyle yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağını açıklayan Vedat Muriç, İstanbul'da TRT Spor'a konuştu. Muriç yaşanan süreçle ilgili olarak "Transferde fikir ayrılığına vardığımız için ve bu sürecin beni de yıpratması nedeniyle böyle bir karar aldık. Bir sene daha Çaykur Rizespor'da kalacağım" ifadelerini kullandı.
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