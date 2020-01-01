"Vedat Muriç'in oyun tarzını Roberto Firmino'ya benzetiyorum"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Vedat Muriç'in oyun tarzını Liverpool'daki Roberto Firmino'ya benzetiyorum." ifadelerini kullandı.
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