Vedat Muriç'e 28 milyon Euro'luk teklif
Fenerbahçe yönetimi İngiliz ekibi Burnley'in Kosovalı golcü Vedat Muriç için yaptığı 28 milyon Euroluk rekor teklifi reddetti. 25 yaşındaki golcü sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayacak.
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