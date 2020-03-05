Vedat Muriç suskunluğunu bozdu!

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin en golcü ismi olan Kosovalı yıldız, Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında attığı golün ardından bir süre suskun kalmıştı... Muriç, ilk 19 haftada ligde 12 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydetmişti... Fenerbahçe, Muriç'in gol attığı bütün maçları kazanmıştı ancak 25 yaşındaki golcü, o maçın ardından oynadığı 4 lig maçında gol veya asist katkısında bulunamadı. Bu 4 maçta Fenerbahçe 1 beraberlik ve 3 yenlgi alarak zirve yarışından uzaklaştı.

Vedat Muriç sessizliğini 2-2 biten Fraport TAV Antalyaspor maçında attığı golle bozdu. Hemen ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor deplasmanında takımı adına önemli bir gol kaydetti.

Yaklaşık bir aylık süreyi skora katkıda bulunamadan geçen Kosovalı futbolcu, böylece 4 gün içerisinde 2 gole imza attı. Muriç bu sezon resmi maçlarda attığı gol sayısını da 15'e çıkarttı. Muriç ligde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol kaydetti.