Vedat Muriç suskun

Son olarak 25 Ocak'taki Medipol Başakşehir mücadelesinde gol atan 25 yaşındaki oyuncu, daha önce iki kez ikişer hafta sessiz kalmıştı.

Muriç'in fileleri havalandıramadığı maçlarda Fenerbahçe kazanamıyor.

Bu sezon Vedat Muriç'in gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, diğer 12 karşılaşmada sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi. Sarı lacivertliler 11 maçtan ise 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik çıkardı.