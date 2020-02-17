Vedat Muriç suskun - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Vedat Muriç suskun

Vedat Muriç suskun

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç suskun. Süper Lig'de 21 maça çıkarak 12 gol atan Muriç, son 3 karşılaşmada skor katkısı yapamadı. Kosovalı forvet, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ardından Ankaragücü mücadelesinde de fileleri havalandıramadı.

Son olarak 25 Ocak'taki Medipol Başakşehir mücadelesinde gol atan 25 yaşındaki oyuncu, daha önce iki kez ikişer hafta sessiz kalmıştı.

Muriç'in fileleri havalandıramadığı maçlarda Fenerbahçe kazanamıyor.

Bu sezon Vedat Muriç'in gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, diğer 12 karşılaşmada sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi. Sarı lacivertliler 11 maçtan ise 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik çıkardı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Şubat 2020 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN