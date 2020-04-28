Vedat Muriç Slaven Bilic'in radarında
Avrupa'dan birçok kulübün radarındaki Vedat Muriç, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwıch'in de gündeminde. Championship'te lider Leeds United'ın 1 puan gerisinde yer alan West Bromwıch Albion, sıralamadaki yerini korursa Premier Lig'e yükselecek. Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan Bilic, Vedat Muriç'i kadrosunda görmek istiyor.
Süper Lig'i yakından tanıyan Hırvat teknik adam, Premier Lig'de forvetlerin işinin ne kadar zor olduğunu biliyor. Muriç'in attığı gollerin çeşitliliği, fizik kapasitesi, oyun zekası gibi özelliklerin yanı sıra basit oyunu da Bilic'i fazlasıyla etkiledi.
Kosovalı yıldızı uzun süredir takip eden Bilic, kulübünden kısa süre içinde transfer girişiminin yapılmasını talep etti. Mayıs ayı sonunda İngilizlerin sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunacağı belirtildi.
Corona virüsü sonrası mali açından da zor günler bekleyen sarı-lacivertliler için Vedat Muriç adeta bir kurtarıcı konumunda.
3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan golcü oyuncu ile Serie A ekibi Lazio olmak üzere birçok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor.
Eğer Fenerbahçe istediği bonservis bedelini bu süreçte bulursa 25 yaşındaki Muriç'i satıp mali olarak biraz olsun rahatlama şansına sahip.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Vedat Muriqi pişmanlığı! Tepkiler dinmiyor
- Brezilya basını Fenerbahçe'nin transferini de yazdı! Flaş imza...
- Fenerbahçe'den dev operasyon! Gidecek isimler belli oldu
- Fenerbahçe'den santrfor hamlesi! Beklentiler büyük
- Fenerbahçeli futbolcuları şoke eden olay! O karar...
- Brezilya'dan Alex de Souza'ya büyük onur! 8 efsane...
- Fenerbahçe sol bek transferinde düğmeye bastı! 2 yıllık teklif yapıldı
- Fenerbahçe'de transfer kararı! Vedat Muriç için cevap...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.