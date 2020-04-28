Vedat Muriç Slaven Bilic'in radarında

Süper Lig'i yakından tanıyan Hırvat teknik adam, Premier Lig'de forvetlerin işinin ne kadar zor olduğunu biliyor. Muriç'in attığı gollerin çeşitliliği, fizik kapasitesi, oyun zekası gibi özelliklerin yanı sıra basit oyunu da Bilic'i fazlasıyla etkiledi.

Kosovalı yıldızı uzun süredir takip eden Bilic, kulübünden kısa süre içinde transfer girişiminin yapılmasını talep etti. Mayıs ayı sonunda İngilizlerin sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunacağı belirtildi.

Corona virüsü sonrası mali açından da zor günler bekleyen sarı-lacivertliler için Vedat Muriç adeta bir kurtarıcı konumunda.

3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan golcü oyuncu ile Serie A ekibi Lazio olmak üzere birçok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor.

Eğer Fenerbahçe istediği bonservis bedelini bu süreçte bulursa 25 yaşındaki Muriç'i satıp mali olarak biraz olsun rahatlama şansına sahip.