Vedat Muriç: "Şampiyonluktan başka hedefimiz yok"
Fenerbahçeli Vedat ?Muriç, Süper Lig'in ilk haftasında? Gazişehir ile oynayacakları maç öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. ?Muriç, yeni sezonda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
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