Vedat Muriç: Kruse çok akıllı bir futbolcu

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanda yapacakları maçı kazanarak şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna konuşan Muric, "Trabzon'a olabilecek en güzel şekilde gidiyoruz. 4'te 4 yaptık. oradan da alacağımız galibiyetle döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bütün maçları aynı şekilde değerlendirdiklerini kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "önümüzde önemli bir maç var. diğer maçlardan farkı yok. Yüzde yüzümüzü vereceğiz. Bütün rakiplere saygımız var. Derbi maçlar da olsa normal maç olarak bakıyoruz. Gereken her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saha içine odaklı olduklarını ve saha dışındaki gelişmelerin kendilerini etkilemediğini kaydeden Kosovalı futbolcu, "biz saha içine odaklıyız. işimizi saha içinde yapıyoruz. Bazen çok olumsuz şeyler yapılmaya çalışılıyor. Genelde bu olumsuzluklar bizim üzerimizden yapılıyor. Fenerbahçe büyük bir camia, büyük bir kulüp. Her şeyin üstesinden geldiği gibi bunların da üstesinden gelir. Ben ve takım arkadaşlarım cevabı da saha içinde veririz. Alacağımız galibiyetlerle, atacağımız gollerle cevabın çok daha fazlasını veririz." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonluk hedeflerine tahmin ettiklerinden erken ulaşacaklarına inandığını vurgulayan Muric, "geriye 15 lig maçımız kaldı. Her gün çalışıyoruz. Üçer üçer puanları alarak hedefimiz olan şampiyonluğu tahmin ettiğimizden de daha erken getireceğimize inanıyorum. " dedi.

Sarı-lacivertli takımın alman orta saha oyuncusu Max Kruse ile uyumundan da bahseden Muric, "Kruse çok akıllı bir futbolcu. Topu nerede alacağını, ne zaman topsuz hareket edeceğini çok iyi bilen bir oyuncu. Özellikle ikinci devreden sonra çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üst düzey bir zekası var. Onun zekasına ayak uydurmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.