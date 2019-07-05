Vedat Muriç kalıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek için kıyasıya bir yarışa girdiği Vedat Muriç sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor'da kalacağını açıkladı.
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