Vedat Muriç için yarış kızışıyor! Dev teklif...
Fenerbahçe için son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için kulüpler adeta sıraya girdi. Öte yandan İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Muriç için 20 milyon euro önerilecek. İşte detaylar...
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