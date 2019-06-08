Vedat Muriç için ikinci görüşme
Galatasaray ile ?Çaykur Rizespor, Vedat Muriç transferi için yarın bir kez daha masaya oturacak.
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