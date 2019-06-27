Vedat Muriç hangi takıma gidecek? | Video haber
Fenerbahçe, transferin gözde ismi Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a yeni bir teklif yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de kombinelere yapılan zam taraftarların büyük tepkisini çekti
- Konoplyanka için flaş sözler! "Fenerbahçe'de..."
- Fenerbahçe'de UEFA kararı sonrası 11 transfer açıklanacak! İşte o isimler
- Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan... Fenerbahçe transfer haberleri
- Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri
- Gervinho bombası!
- Fenerbahçe'nin gözdesinde flaş gelişme! Başkan açıkladı...
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Boş mukaveleyi imzaladı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.