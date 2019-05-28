Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Murıç'in transferinde önemli aşama kaydetti.
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