Vedat Muriç: "Dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum"
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, dedesinden etkilenerek çocukluğunda sarı lacivertli renklere gönül vermeye başladığını belirtti.
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