Vedat Muriç A Spor'a konuştu! "Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz"
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Çaykur Rizesporlu golcü Vedat Muriç A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Muriç, "Hiçbir takımla anlaşmadım. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi.
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