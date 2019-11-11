Vedat Muriç 2019'da coştu

Vedat Muriç, 2019 yılı içerisinde Çaykur Rizespor formasıyla 12, Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydetti... Kosovalı futbolcu milli takımında 4 kez gol sevinci yaşadı. Muriç 2019 yılında şu ana kadar 23 gol attı.

Milli takımında gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından da takibe alınan Muriç, şimdiden bir çok golcü ismi geride bıraktı.

Geçen sezon 30 golle Süper Lig'de gol kralı olan Mbaye Diagne, 2019 yılı içerisinde tüm kulvarlarda toplam 15 gol kaydetti... Bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışında iddialı olan Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ise bu yıl içerisinde 16 gol buldu...

Bu sezonun formda isimlerinden Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic ise Konyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarıyla bu yıl 13 kez fileleri sarstı.