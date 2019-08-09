"VAR sistemi bu sene farklı olacak"
Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı? Jaap Uilenberg A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hedefinin Süper lig'de genç ve hazır hakemler yetiştirmek olduğunu söyleyen ?Uilenberg, VAR sisteminin de bu sene farklı olacağını vurguladı.
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