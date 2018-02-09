Van Persie, Feyenoord'da ilk golünü attı
Fenerbahçe'de sakatlığını bahane ederek uzun süre forma giymeyen Van Persie, Feyenoord'a çabuk alıştı. Golcü futbolcu, Hollanda Ligi'nin 22. haftasında Feyenoord-Groningen karşılaşmasında ilk golünü attı. Feyenoord rakibini 3-0 mağlup ederken, Van Persie 78. dakikada oyuna girer girmez rakip fileleri havalandırdı.
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