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    Van Persie, Feyenoord'da ilk golünü attı

    Fenerbahçe'de sakatlığını bahane ederek uzun süre forma giymeyen Van Persie, Feyenoord'a çabuk alıştı. Golcü futbolcu, Hollanda Ligi'nin 22. haftasında Feyenoord-Groningen karşılaşmasında ilk golünü attı. Feyenoord rakibini 3-0 mağlup ederken, Van Persie 78. dakikada oyuna girer girmez rakip fileleri havalandırdı.

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    09 Şubat 2018, Cuma
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