Van Hooijdonk'tan Türkçe "Evde Kal" mesajı!
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkçe ve Flemenkçe "evde kal" çağrısında bulundu.
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sosyal medya hesabından, Van Hooijdonk ve Hollanda'da yaşayan Türk asıllı sporcuların "evde kal" mesajı paylaşıldı.
Van Hooijdonk'un yanı sıra, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivise) düdük çalan FIFA kokartlı Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük ve milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, YEE için özel çektikleri videoda Türkçe ve Flemenkçe koronavirüse karşı "evde kal" mesajını verdi.
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