Valbuena'nın pozisyonunda faul var mı?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu. Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Toroğlu, "Bursaspor'un golünden önce Valbuena'ya yapılan hareket net faul değil" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Comolli'nin yasaklarını Ersun Yanal rafa kaldırdı
- Fenerbahçe Victor Moses'e haber yolladı
- İşte Fenerbahçe'nin yeni transferleri!
- Tolgay Arslan'da yeni gelişme! Beşiktaş'tan şok Fenerbahçe kararı
- Fenerbahçe'de transfer neden yapılamıyor?
- Fenerbahçe'den ligin yıldızına teklif! Aatıf + 1.5 milyon Euro...
- Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyor...
- Fenerbahçe'de yılın transferi!