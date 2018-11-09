Valbuena küllerinden doğdu
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun kadroya almadığı Mathieu Valbuena, Koeman'ın göreve gelmesinin ardından takımını sırtlamaya başladı. Fransız yıldız Galatasaray derbisinin ardından Anderlecht karşısında da performansıyla alkış aldı.
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