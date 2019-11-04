Vakıfbank'tan efsane kaptana jübile
Aktif sporculuk yaşamına geçtiğimiz sezon nokta koyan, VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Gözde Kırdar forması, VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılan görkemli bir törenle emekliye ayrıldı.
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