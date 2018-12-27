Vagner Love'ın yeni adresi belli oldu!
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Vagner Love Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi dönemi sona erdi... Tecrübeli futbolcu Brezilya'ya dönme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi kapandı... 34 yaşındaki oyuncu ülkesine dönme kararı aldı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar konuya dair şu bilgileri kaydetti: "Beşiktaş, Brezilya'ya gitmesi halinde 300-400 bin Euro bonservis isteyecek. Türkiye'den teklif gelirse farklı bir bedel belirlenecek. Flamengo ile yakın temas var. Love, kampa katılmayacak. Beşiktaş'tan ayrılacak."

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27 Aralık 2018, Perşembe
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