Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi dönemi sona erdi... Tecrübeli futbolcu Brezilya'ya dönme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi kapandı... 34 yaşındaki oyuncu ülkesine dönme kararı aldı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar konuya dair şu bilgileri kaydetti: "Beşiktaş, Brezilya'ya gitmesi halinde 300-400 bin Euro bonservis isteyecek. Türkiye'den teklif gelirse farklı bir bedel belirlenecek. Flamengo ile yakın temas var. Love, kampa katılmayacak. Beşiktaş'tan ayrılacak."