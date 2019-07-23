Vaclav Jilek: "En zor rakiplerden biri"
Sparta Prag telnik direktörü Vaclav Jilek, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'la eşleşmeleri hakkında yaptığı yorumda "Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri" ifadelerini kullandı.
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