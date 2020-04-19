Ünlü oyuncu Çetin Altay Trabzonspor anılarını anlattı
Oflu Hoca karakteri ile sinemaseverlerin beğenisini kazanan oyuncu Çetin Altay, taraftarı olduğu Trabzonspor ile ilgili anılarını A Spor'a anlattı.
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