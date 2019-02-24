Ünlü isimlerin derbi görüşleri
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi futbola yakından ilgi duyan ve karşılaşmayı heyecanla bekleyen ünlü isimlere görüşlerini sorduk. izliyoruz...
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