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Ünlü futbolcu Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları!

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan geçtiğimiz günlerde ailesiyle bir mekanda yemek yedi. Aslıhan Doğan ve oğlu Hamza Arda ile eğlenceli anlar yaşayan Arda Turan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baba oğulun videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının ‘pizza sever misin’ sorusuna ‘pizza’ cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. İşte o anlar...

Arda Turan ile Aslıhan Doğan 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Arda ve Hamza'nın videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının 'pizza sever misin' sorusuna 'pizza' cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

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23 Aralık 2019 , Pazartesi
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