Ünlü bisikletçi ölümden döndü!
Avustralyalı dağ bisikletçisi Caroline Buchanan, geçirdiği ciddi trafik kazasında ağır yaralandı. Kaza sonrası hastanede Instagram hesabından paylaşım yapan Buchanan'ın burnunda kırık, akciğerinde zedelenme, göğüs kafesinde çökme ve kırık oluştu.
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