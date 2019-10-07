Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı
Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Müsabakada Trabzonspor'un golünü 73. dakikada Sörloth ve 90. dakikada Nwakaeme kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 23. dakikada Melnjak attı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 8 puanla 14. sırada yer aldı. Mücadele sonrası Trabzonspor Kulübü maçın öyküsünü yayınlarken Ünal Karaman’ın motivasyon konuşmasına da yer verdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge ilk kez sahada
- Trabzonspor-AEK karşılaşması muhtemel 11'leri!
- Düello berabere: 3-3 | Kim nasıl oynadı?
- Trabzonspor'da Jose Sosa için karar verildi
- Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha!
- Trabzonspor-AEK maçının 11'leri belli oldu!
- Trabzonspor'da 4. sakatlık! Sedye ile terketti
- Yerli Fırtına!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.