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Ünal Karaman’ın motivasyon konuşması yayınlandı

Süper Lig'in 7. hafta maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Müsabakada Trabzonspor'un golünü 73. dakikada Sörloth ve 90. dakikada Nwakaeme kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 23. dakikada Melnjak attı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 8 puanla 14. sırada yer aldı. Mücadele sonrası Trabzonspor Kulübü maçın öyküsünü yayınlarken Ünal Karaman’ın motivasyon konuşmasına da yer verdi.

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07 Ekim 2019 , Pazartesi
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