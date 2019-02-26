Ünal Karaman: "Türkiye Kupası'nı istiyoruz"
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi talebelerini Trabzonspor'un kupa hasretini Türkiye Kupası ile dindirmeleri gerektiğini söyleyerek motive etti.
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