Ünal Karaman: Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar

Erce Kardeşler'in açıklamaları:

"TRABZONSPOR SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

İddiamız olmasa da Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Bizim yarışımız kendimizle. Biz kendimizle ne kadar yarışırsak o kadar yukarı çıkarız. Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu maçlar önemlidir. Taraftarımız bizi desteklemeye gelsin

Ünal Karaman'ın açıklamaları:

"CAMİAMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Her maça hazırlığımız neyse bu maça da o. Çalışmadan, maç konsantrasyonunu yaşamadan bir yere ulaşamayacağımızı biliyoruz. Kendi içimde yaşadığımız bazı zorluklar olsa da camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz.

"ÜLKENİN BEKLENTİLERİ ADINA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bize lisanslı olan her oyuncu her türlü organizasyonda kullanılabilir. Bugünün şartlarında kulübümüz böyle bir strateji geliştirmiştir. Camianın hedefi, ülkenin beklentileri adına mücadeleye devam edeceğiz.

"BU MECRA OLANI YAŞAMA MECRASI"

Devre bittiği anda 29. müsabakamızı oynamış olacağız. Bir sezonluk müsabakayı devre biterken tamamlamış olacağız. Bu mecra olanı yaşama mecrası. Var olanı yaşıyoruz. İnşallah daha farklı aksilikler yaşamadan bu dönemi tamamlarız.

"TRABZONSPOR SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

"İddiamız olmasa da Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Bizim yarışımız kendimizle. Biz kendimizle ne kadar yarışırsak o kadar yukarı çıkarız. Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu maçlar önemlidir. Taraftarımız bizi desteklemeye gelsin"

"İŞİMİZ ZOR AMA GAYRETİMİZ SAMİMİ OLACAK"

"Biz de daha iyi temsil noktasında olayın içinde aktif bulunacağız. İspanya Ligi'nde ne yaptığını bilen, kadro derinliği olan bir kadroyla oynayacağız. İşimiz zor ama gayretimiz samimi olacak."

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

"Temsilde hata yapmayalım. Taraftarları üzgün bir şekilde evine göndermemek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma da güveniyorum."

"HİÇBİR RAKİPTEN KORMUYORUZ"

Biz oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız. Aynı zamanda haddimizi de biliriz. Avrupa Ligi'ndeyiz ama en güçsüz torbadaydık. Korkumuz yok ama durum değerlendirmesi var. Katılmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

"SÖZ OLSUN DİYE ANTRENMAN YAPTIRMIYORUZ"

Biz yaptığımız antrenmanları, oyuncumuza bir şey katmak için yapıyoruz. Oyuncularımıza söz olsun diye antrenman yaptırmıyoruz.

"SAKATLIK SIKINTISINI TRANSFERLERLE ÇÖZEBİLİRİZ"

Sakatlıkların önüne bazen geçemiyoruz, bu sıkıntıları yaşamamız gerekiyormuş. Bu sıkıntıları yaşamamak için devre arasında transferlerle çözebiliriz, gençlerimizi bu sisteme sokacak bir mekanizmamız var.

Yabancı oyuncu transferlerinde giden para bizim paramız, ülkemizin parası, transferleri yaptığımızda bunları da düşünerek yapıyoruz.