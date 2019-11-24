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Ünal Karaman: Güçlü bir camiaya karşı oynadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir camiaya karşı oynadık" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Öncelikle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yarına özgü bir durum değil. Onlar bizim için çok kıymetli çok değerli. Üzerimizde emeği bulunan tüm hocalarıma saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Kaliteli oyuncu grubum, kontenjan oyuncuları dahil olmak üzere yerli ve Trabzonlu kardeşlerimiz olmak üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıklarını dostluklarıyla, takım olma bilinciyle kapatıyorlar. Onun karşısında her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren, camialarına hizmet eden bir oyuncu grubu var. Camiamız adına oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ankaragücü çok köklü bir kulüp. Futbolu burada bıraktım. Kısa bir dönem de olsa hocalık yaptım. Bundan sonra oynayacağı müsabakalarda Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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24 Kasım 2019 , Pazar
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